Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Balıkesir merkezi ve Edremit ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 60 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 50 TL, 74 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.