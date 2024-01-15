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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve 23 bin 200 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edilen 23 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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