Balıkesir'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Balıkesir'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir\'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde meydana gelen yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Edremit'te sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı. Yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bandırma ilçesinde ise dolu ve sağanak yağışlar su baskınlarına neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

25.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit'te sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı. İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bandırma ilçesinde de dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

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