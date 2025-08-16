Balıkesir\'de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.