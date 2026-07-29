Balıkesir'de Yangın Müdahalesi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ve Gömeç ilçelerindeki ormanlık ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer ve 320 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Vali Ustaoğlu, AA muhabirine, iki ilçede çıkan yangınlara ekiplerin karadan ve havadan müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.

Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personelle??????? müdahale edilmektedir. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki 210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır."