Balıkesir'de Yangında 90 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de Yangında 90 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'de Yangında 90 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangının elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.

01.05.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde Ali Çalı'nın yalnız yaşadığı evden yükselen dumanı gören komşuları, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Dumandan etkilenen Çalı, evden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çalı, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yangında 90 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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