Balıkesir'de yaz spor okulları tamamlandı, 3 bin çocuğa sertifika verildi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarının kapanış töreni Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde yapıldı. 20 branşta eğitim alan yaklaşık 3 bin çocuk ve gence sertifikaları takdim edilirken, turnuvalarda dereceye giren sporculara da ödülleri verildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarının kapanış töreni gerçekleştirildi.
Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 20 farklı branşta eğitim alan yaklaşık 3 bin çocuk ve gence sertifikaları verildi.
Törende öğrencilere sertifikalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz verdi.
Program kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Balıkesir'in Kurtuluşu Haftası dolayısıyla düzenlenen futbol ve voleybol turnuvalarında dereceye giren sporculara da ödülleri takdim edildi.
Durmaz, çocukların sporla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek, sporun disiplin, arkadaşlık ve mücadele ruhu kazandırdığını ifade etti.
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