Balıkesir'de Yoğun Sis Trafikte Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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Balıkesir'de Yoğun Sis Trafikte Görüş Mesafesini Düşürdü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, liman içerisinde yük indirme yüklemede aksamalar görüldü. Yetkililer, araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

28.02.2024 19:56  Güncelleme: 19:58
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Balıkesir'de yoğun sis etkili oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bandırma'lı vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla sis ile uyandı. Bandırma'yı etkisi altına alan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Trafikte farlarını yakarak ilerleyen araç sürücüleri yavaş seyretmek zorunda kalırken şehrin bazı noktalarında trafik yoğunluğu meydana geldi.

Sis nedeniyle Yenikapı-Bandırma, Bandırma Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, liman içerisinde yük indirme yüklemede aksamalar görüldü. Sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde bir müddet daha süreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sislenme olacağı belirtildi. Sisin öğle saatlerinde kalkması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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