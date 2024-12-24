Balıkesir'deki Fabrika Patlaması Üzerine Başsağlığı Mesajları - Son Dakika
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Balıkesir'deki Fabrika Patlaması Üzerine Başsağlığı Mesajları

Bakanlar, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

24.12.2024 11:47
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Ekonomiyle ilgili bakanlar, Balıkesir'de mühimmat üretilen fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat üreten fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Patlamadan etkilenen tüm Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bolat programını iptal etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da patlama nedeniyle 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'nı iptal etti. Bolat, burada yaptığı değerlendirmede, "Çok üzücü bir olay. Yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımız var. Böyle bir günde açıklama yapmayı uygun bulmadık." dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Bolat, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"İlgili kurum ve kuruluşlarımız yaşanan kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte, yaşanan olay adli ve idari boyutları ile soruşturulmaya başlanmış bulunmaktadır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im her türlü kazadan, beladan ve afetten ülkemizi, insanımızı muhafaza eylesin."

Kaynak: AA

Balıkesir, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Enerji, Güncel, Karesi, Tarım, Son Dakika

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