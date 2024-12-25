Balıkesir\'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybeden İşçiler Son Yolculuklarına Uğurlandı

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Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Muhammet Ergin, Tuğba Demir, Enes Kırmızı ve Elif Özgür son yolculuklarına uğurlandı.

Muhammet Ergin için Kamçıllı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ergin'in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Ergin'in 2018 yılında elektrik bölümünde fabrikada işe girdiği, 1 sene önce ise bölümünde mutsuz olduğu gerekçesiyle kapsül bölümüne geçip burada gösterdiği performansıyla kısa sürede üretim sorumlusu olduğu öğrenildi. Cenazede Ergin'in ağabeyleri Sercan ve Serdar Ergin ile babası Metin Ergin gözyaşı döktü. Ergin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tuğba Demir için Gaziosmanpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Demir'in annesi Sultan, babası Mithat ve kardeşi Tuğçe Demir ve yakınlarıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. 3 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİ TABUTUN BAŞINDA AYRILMADI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Enes Kırmızı için de Altay Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da katıldı. Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı, eşinin tabutu başında bekledi. Kırmızı'nın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elif Özgür için Kepsut Osmaniye Mahallesi Camii'nde düzenlenen törene Özgür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Özgür'ün yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Özgür, Osmaniye Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Tolga TAHÇI - Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,