Balıkesir'deki Orman Yangını 450 Hektar Alanda Etkili - Son Dakika
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Balıkesir'deki Orman Yangını 450 Hektar Alanda Etkili

Balıkesir\'deki Orman Yangını 450 Hektar Alanda Etkili
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Vali Ustaoğlu, Susurluk'taki orman yangınının 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu açıkladı.

'YANGININ TAHMİNİ OLARAK 400 İLE 450 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı. Ustaoğlu, 395 personelle müdahale edilen yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Yangının olduğu ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların teyakkuza geçerek müdahaleye başladığını aktaran Ustaoğlu, "İşte 7 uçak, 4 helikopter, bunun yanında 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, TOMA'sından su tankerine, yine dozerinden farklı müdahale araçlarına kadar toplam 395 personelle bugün öğle saatlerinden beri yangına müdahalemiz devam ediyor. Ama maalesef yangında bizi en fazla korkutan rüzgar. Rüzgarın tabii şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. ve Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz. Biraz yangının enerjisini düşüreceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi yine tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Temennimiz bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp, burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak. Ben bu vesileyle 3 gündür başta Orman Teşkilatımızın o kahraman personeli, diğer yandan itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız, tüm devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Susurluk ve Yıldız Mahallesi'ndeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Barış YILMAZ/SUSURLUK(Balıkesir),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Orman Yangını 450 Hektar Alanda Etkili - Son Dakika

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