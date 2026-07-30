Balıkesir'deki Orman Yangınlarına Müdahale - Son Dakika
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Balıkesir'deki Orman Yangınlarına Müdahale

Balıkesir\'deki Orman Yangınlarına Müdahale
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Vali Ustaoğlu, Balıkesir'deki devam eden orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi ve geçmiş olsun dilekleri iletti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit-Altınoluk ile Gömeç ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayvalık ilçesi Çamoba ve Tıfıllar mahalleleri kırsalında devam eden orman yangını alanlarında incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, yürütülen söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangınlarla ilgili vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te dün öğle saatlerinde yangın başladığını hatırlatan Ustaoğlu, yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Altınoluk'taki yangının enerjisinin düştüğünü ifade eden Ustaoğlu, gece olması münasebetiyle hava unsurlarının müdahalede bulunamadığını, sabah gün ağarmasıyla birlikte havadan müdahalenin devam edeceğini bildirdi.

Yangınla ilgili gerekli müdahalelerin köylerde yapıldığını dile getiren Vali Ustaoğlu, Gömeç'te başlayan ve kırsalda devam eden yangının Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'ne sirayet etmemesi için itfaiye araçları ve arazözlerle gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Ustaoğlu, yangınla mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Orman Yangınlarına Müdahale - Son Dakika

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