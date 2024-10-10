Balıkesir'den 'Yakın Kart' Projesi ile Sosyal Destek Hamlesi - Son Dakika
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Balıkesir'den 'Yakın Kart' Projesi ile Sosyal Destek Hamlesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü'nde 'Yakın Kart' projesini tanıttı. Proje, ihtiyaç sahibi dul ve yetim kadınlara, emeklilere ve çocuklu ailelere çeşitli maddi destekler sunacak. Akın, bu kart ile Balıkesirlilerin sosyal desteklerden yararlanmasının kolaylaşacağını vurguladı.

10.10.2024 13:23  Güncelleme: 13:29
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(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü'nde "Yakın Kart" projesini duyurdu. Proje kapsamında dul ve yetim kadınlara yıllık 20 bin lira, emeklilere yıllık 20 bin lira, 0-4 yaş arası çocukları olan ailelere aylık bin lira gibi çeşitli destekler verileceğini kaydeden Akın, "Yakın Kart aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sosyal desteklerimiz sağlanacak. İhtiyaç sahibi Balıkesirlilerle maddi dayanışma içinde olmak isteyenler de Yakın Kart üzerinden desteklerini sunabilecek" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Yakın Kart" projesine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Akın "Halkçı belediyecilik gıdaya, ulaşıma, barınmaya kolay ulaşmayı gerektirir. Bugün biz bu anlayıştan dolayı buradayız. Seçim sürecinde söylediğim Balıkesir için büyük hayallerimden biri olan 10 numara kart olan Yakın Kart projemizi inşallah hep birlikte başlatıyoruz" dedi.

Akın, 21. yüzyılda yaşanabilir bir kent kavramının önemine dikkat çekerek, Balıkesir'in ulusal ve uluslararası ölçümlerde bu kategoriye henüz giremediğini ifade etti. Akın, "Balıkesirimizi yaşanabilir kentler sıralamasında en üst kademeye çıkarmak boynumuzun borcudur" dedi. Halkçı belediyecilik anlayışının toplumsal adaletsizliklerin giderilmesi ve kent yoksulluğuyla mücadele için önemli olduğunu vurguladı.

Akın, Balıkesir için büyük hayallerinden biri olan Yakın Kart Projesi'ni tanıttı. Proje, ihtiyaç sahipleri için bir destek kartı işlevi görecek ve Balıkesirlilerin kent hizmetlerinden daha kolay yararlanmasını sağlayacak. Akın, "Balıkesir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diyerek, projenin amacını açıkladı. Yakın Kart, sosyal desteklerin yanı sıra çeşitli indirim imkanları da sunacak.

Proje kapsamında, dul ve yetim kadınlara yıllık 20 bin lira, emeklilere yıllık 20 bin lira, 0-4 yaş arası çocukları olan ailelere aylık 1.000 lira gibi çeşitli desteklerin sağlanacağı belirtildi. Başvuruların hem telefon hattından hem de Yakın Kart web sitesinden alınabileceği duyuruldu.

Başkan Ahmet Akın, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Yakın Kart aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sosyal desteklerimiz sağlanacak. İhtiyaç sahibi Balıkesirlilerle maddi dayanışma içinde olmak isteyenler de Yakın Kart üzerinden desteklerini sunabilecek. Yakın Kart sahibi olan ve destek alacak Balıkesirli hemşehrilerimiz, ihtiyaçlarını kendi tercih ettikleri şekilde, insan onuruna yakışır bir biçimde kullanabilecek. Bu kartlar üzerinden raporlama, bakiye sorgulama gibi işlemler yapılabilecek ve anlaşmalı iş yerlerinde indirimlerden yararlanılabilecektir. Dul ve yetim kadınlara yılda 20 bin lira destek, askere gidecek gençlerimize 5 bin lira destek, emeklilerimize yılda 20 bin lira destek, belirlediğimiz ailelere her ay bin lira destek verilecektir. 0-4 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere her ay bin lira destek ve yeni doğan bebeği olanlara aylık 2 bin lira destek sağlanacaktır. Üniversiteyi il dışında kazanan gençlerimize gidiş-dönüş bilet desteği verilecektir. Gazilerimize Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira destek sunulacaktır. İhtiyaç sahibi engellilerimize her yıl başında 5 bin lira destek sağlanacaktır. Kış döneminde belirlediğimiz ailelere 5 bin lira yakacak desteği verilecektir. Yeni evlenen çiftlerimize bir kereye mahsus 30 bin lira destek, ihtiyaç sahiplerinin okul üniforması ve bayramlık kıyafet ihtiyaçları için kişi başı bin 500 lira giyim desteği ile hanedeki öğrenci sayısına göre kırtasiye desteği sağlanacaktır. Ayrıca, tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta bezi gibi ihtiyaçlar için medikal malzeme desteğini artırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Akın, Balıkesir, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'den 'Yakın Kart' Projesi ile Sosyal Destek Hamlesi - Son Dakika

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