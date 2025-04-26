Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti\'nde Yeni Yönetim

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeniden göreve seçilen Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Geçen hafta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'la yeniden seçilen Ramazan Demir başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda, gazetecilerin sorunları ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.

Başkanvekili'nin Doğan Alpaslan'ın olduğu yönetim kurulunda, Başkan Yardımcılığına Hasan Hilmi Duyar ve Şevket Tarık Sürmelioğlu, Genel Sekreterliğe Miraç Kaya, Genel Saymanlığa Mehmet Yarma getirildi. Gökçen Kabay, Fatih Emrah Erdoğan, İbrahim Aldemir, Mustafa Tetik ve Taylan Toprak da yönetim kurulu üyeleri oldu.

Başkan Ramazan Demir, yönetimde görev dağılımının yapılmasıyla çalışmalara hızla start vereceklerini belirtti.