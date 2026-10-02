Balıkesir Gömeç\'te fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye edildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonucunda fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye edildi.

Kaymakam Mehmet Nesip Mahir tarafından "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında düzenlenen programda, öğrenciler bilgisayarlarını Kaymakamlık makamında aldı.

Mahir, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, hayal kurmalarını ve hedef belirlemelerini de desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

"Bir Hayalim Var" projesi kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine her ay işledikleri konulara yönelik sınavlar düzenlediklerini belirten Mahir, dereceye giren öğrencilerin hayalini kurduğu mesleğin profesyonelleriyle bir gün geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.

Mahir, proje kapsamında LGS'de fen liselerini kazanan öğrencilere bilgisayar hediye etme sözü verdiklerini belirterek, "Bugün 11 öğrencimize bilgisayarlarını hediye etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık." dedi.