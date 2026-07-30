Balıkesir Gömeç\'teki orman yangınına müdahale sürüyor: 9 mahalle etkilendi, 5 yaralı

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve Ayvalık ile Burhaniye'ye yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla bazı mahalleler tahliye edilirken, 5 kişi yaralandı, 720 hayvan güvenli bölgelere taşındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan ve Gömeç, Ayvalık ile Burhaniye'de toplam 9 mahalleyi etkileyen orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Devam eden yangına ilişkin Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz Çarşamba günü saat 13: 30 sıralarında Gömeç ilçemizin Kumgedik mahallesi kırsalında başlayan yangınla mücadelemiz devam etmektedir. Gömeç ilçemizin dört, Ayvalık ilçemizin dört, Burhaniye ilçemizin bir mahallesi olmak üzere toplam (9) mahallemizi etkileyen yangınla mücadelede 6 Uçak, 7 Helikopter, 56 Arazöz, 40 İtfaiye Aracı, 57 Su Tankeri, 7 İlk Müdahale Aracı, 139 Hizmet Aracı, 13 Dozer, 25 Kepçe ve Greyder, 3 TOMA, 10 Otobüs, 8 Ambulans ve 920 personel ile 60 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında görev almaktadır. Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerimizden tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlarımız için Ayvalık KYK yurdunda barınma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca 720 küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Yangına müdahale esnasında yaralanan (2) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, (1) Orman İşletme personeli, (1) sivil vatandaşımız olmak üzere toplam (5) kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta AFAD olmak üzere Kızılay ve UMKE ekiplerimiz bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sahadadır."