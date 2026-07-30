Balıkesir Gömeç'teki orman yangınına müdahale sürüyor: 9 mahalle etkilendi, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Gömeç'teki orman yangınına müdahale sürüyor: 9 mahalle etkilendi, 5 yaralı

Balıkesir Gömeç\'teki orman yangınına müdahale sürüyor: 9 mahalle etkilendi, 5 yaralı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve Ayvalık ile Burhaniye'ye yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla bazı mahalleler tahliye edilirken, 5 kişi yaralandı, 720 hayvan güvenli bölgelere taşındı.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve Ayvalık ile Burhaniye'ye yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla bazı mahalleler tahliye edilirken, 5 kişi yaralandı, 720 hayvan güvenli bölgelere taşındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan ve Gömeç, Ayvalık ile Burhaniye'de toplam 9 mahalleyi etkileyen orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Devam eden yangına ilişkin Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz Çarşamba günü saat 13: 30 sıralarında Gömeç ilçemizin Kumgedik mahallesi kırsalında başlayan yangınla mücadelemiz devam etmektedir. Gömeç ilçemizin dört, Ayvalık ilçemizin dört, Burhaniye ilçemizin bir mahallesi olmak üzere toplam (9) mahallemizi etkileyen yangınla mücadelede 6 Uçak, 7 Helikopter, 56 Arazöz, 40 İtfaiye Aracı, 57 Su Tankeri, 7 İlk Müdahale Aracı, 139 Hizmet Aracı, 13 Dozer, 25 Kepçe ve Greyder, 3 TOMA, 10 Otobüs, 8 Ambulans ve 920 personel ile 60 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında görev almaktadır. Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerimizden tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlarımız için Ayvalık KYK yurdunda barınma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca 720 küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Yangına müdahale esnasında yaralanan (2) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, (1) Orman İşletme personeli, (1) sivil vatandaşımız olmak üzere toplam (5) kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta AFAD olmak üzere Kızılay ve UMKE ekiplerimiz bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sahadadır."

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Burhaniye, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Gömeç, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Gömeç'teki orman yangınına müdahale sürüyor: 9 mahalle etkilendi, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
Davutoğlu’nun veda kararına 6’lı masa liderlerinden yorum gelmedi Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

18:51
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 19:08:07. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Gömeç'teki orman yangınına müdahale sürüyor: 9 mahalle etkilendi, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.