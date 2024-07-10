Balıkesir Gönen'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi Deprem Evleri Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
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