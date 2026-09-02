Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Levent Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi'ndeki sarp arazide çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 itfaiye arazözü, 4 orman arazözü, 2 su tankeri, Eti Maden'e ait itfaiye aracı ve söndürme helikopteriyle müdahale edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Levent Mahallesi'ndeki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 itfaiye arazözü, 4 orman arazözü, 2 su tankeri, Eti Maden'e ait itfaiye aracı ve söndürme helikopteriyle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Levent Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?