Balıkesir İvrindi'de otomobil traktöre arkadan çarptı, 1 kişi öldü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir otomobil traktöre arkadan çarptı; otomobilde bulunan 1 kişi öldü, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken ölen kişinin cenazesi aynı hastanenin morguna gönderildi.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
G.M. idaresindeki 10 AAR 444 plakalı otomobil, Akçal Mahallesi mevkisinde S.K. yönetimindeki 39 AE 266 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan B.S. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı otomobil sürücüsü G.M. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren B.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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