Ayvalık'ta Atlı Jandarma Operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Atlı Jandarma Operasyonu

Ayvalık\'ta Atlı Jandarma Operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatandaşın güvenini kazandı. Atlı jandarma süvarileri, düzensiz göçle mücadele ve suç önleme faaliyetlerinde yerli ve yabancı turistlere de yardım etti.

11.09.2024 10:17
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma bünyesindeki atlı birlikler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla göz doldurdu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk sahasına bulunan Ayvalık'ın Küçüköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası ormanlık alanlarında güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşın güvenini kazandı.

Düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında (JAKEM) yetiştirilen atlarla gerçekleştirilen operasyonlarda üzere 2 bin 654 kişi sorgulandı.

Yerli ve yabancı turistlere yol tarifi gibi faaliyetlerde de bulunan atlı jandarma süvarilerinin 3 bin 278 vatandaşa yardım ikaz faaliyetinde de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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