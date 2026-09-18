Balıkesir Karesi\'de silahlı saldırıda 66 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta Nurettin A. (66), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sırtından ve başından yaralanan Nurettin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nurettin A'nın cenazesi, incelemenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.