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Balıkesir Kepsut AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir Kepsut AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti

Balıkesir Kepsut AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, beyin ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı üzerine AK Partili Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yılmaz'ın cenazesi yarın öğlen evinin önünde alınacak helalliğin ardından, Kepsut Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedilecek.

Balıkesir Kepsut AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti
16.01.2024 - 14:45,
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Balıkesir Kepsut AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavisi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde süren Yılmaz yaşamını yitirdi.

2014 yılından bu yana AK Parti Kepsut İlçe Başkanı olan, evli ve 3 çocuk babası emekli öğretmen Mehmet Yılmaz'ın vefatı sonrası AK Partili Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"AK Parti İlçe Başkanımız, uzun yıllardır Kepsut'umuza hizmetleri olan, abimiz değerli büyüğümüz, dava arkadaşımız merhum Mehmet Yılmaz'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesine, teşkilatımıza ve sevenlerine de sabr-ı cemil versin."

Öte yandan merhum Yılmaz'ın cenazesi yarın öğlen evinin önünde alınacak helalliğin ardından, Kepsur Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazını müteakiben Çınarlıdere Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: AA
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