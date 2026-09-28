Balıkesir Marmara'da karaya oturan yelkenlideki 2 kişi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir Marmara'da karaya oturan yelkenlideki 2 kişi helikopterle kurtarıldı

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Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde yelkenli teknenin su alarak karaya oturması üzerine kayalık bölgede mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik helikopteri TCSG-509 tarafından kurtarılarak Bandırma'ya getirildi. Kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de Koyun Adası önlerinde yelkenli teknenin karaya oturması sonucu mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara ilçesi Koyun Adası önlerinde yelkenli teknenin su alarak karaya oturması üzerine, teknedeki 2 kişi kayalık bir bölgede kıyıya çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik korveti (TCSG-DOST), Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-313) ve Sahil Güvenlik helikopteri (TCSG-509) sevk edildi, ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne de bilgi verildi.

Başlatılan arama kurtarma çalışmasında kayalık bölgede tespit edilen 2 kişi, Sahil Güvenlik helikopteri (TCSG-509) tarafından kurtarılarak Bandırma'ya getirildi.

Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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