Balıkesir merkezli 6.1\'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi! 10\'u 4.0\'ın üzerinde

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.53'te meydana gelen depremin ardından ise bölge beşik gibi sallanıyor.

SINDIRGI SABAHA KADAR SALLANDI

AFAD verilerine göre ilçede en büyüğü 4.6 olan 237 artçı deprem meydana geldi. Bu depremlerden 10'unun büyüklüğü 4'ün üzerinde.

Depremin hemen ardından saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4,2, saat 21.27'de 4,1, saat 21.31'de 4,2 ve saat 22.12'de 4,1 büyüklüklerinde depremler oldu. Sarsıntılar sabaha kadar sürdü.

İKİ DAKİKADA ÜÇ DEPREM OLDU

Sındırgı'da son olarak saat 08.50'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremden bir dakika sonra 08.51'de 3,6 ve saat 05.52'de ise 3,8 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.