Balıkesir Savaştepe\'de toprak yığınına çarpan işçi servisinde 13 kişi yaralandı

Balıkesir Savaştepe'de toprak yığınına çarpan işçi servisinde 13 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Savaştepe'de işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak yığınına çarptı; 13 kişi yaralandı. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesinden Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi, hayati tehlikeleri yok.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde işçi servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki 10 APK 382 plakalı işçi servisi, Balıkesir-Savaştepe kara yolu Karacalar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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