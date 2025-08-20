Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine saat 01.10'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 4.54 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe geneli ve yakın çevresinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.