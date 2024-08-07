Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası Güzergahları Trafiğe Kapalı Olacak - Son Dakika
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Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası Güzergahları Trafiğe Kapalı Olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası dolayısıyla bazı güzergahların 9 ile 11 Ağustos günlerinde araç ve yaya trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

07.08.2024 13:21
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası dolayısıyla bazı güzergahların 9 ile 11 Ağustos günlerinde araç ve yaya trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğinde; 33 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımı ile Avlu Yaşam Merkezi'nde 9-11 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası dolayısıyla bazı güzergahlar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Eski Kepsut Caddesi'nin tren makası ile 339. Sokak kesişimi ile 339. Sokak'ın Gala Yaşam Merkezi ile Kepsut Caddesi arasında kalan kısım; 9 Ağustos Cuma günü 05.45 ile 20.00, 10 Ağustos Cumartesi günü 06.00 ile 18.15 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Eski Kepsut Caddesi'nin tren makası ile 339. Sokak kesişimi, 339. Sokak'ın Gala Yaşam Merkezi ile Kepsut Caddesi arasında kalan kısım, Eski Kepsut Caddesi'nden Yıldırım Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım ve Eski Kepsut Caddesi Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi kavşağına kadar olan kısım 11 Ağustos Pazar günü 05.45 ile 17.30 saatleri aralığında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

9-11 Ağustos günleri arasında Avlu Yaşam Merkezi'ne de araç giriş çıkışı kabul edilmeyecek.

Kaynak: ANKA

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