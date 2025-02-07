Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu EMITT Fuarı'nda Büyükşehir Belediyesi Standını Ziyaret Etti

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(BALIKESİR)- Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte fuaye alanını gezen Vali Ustaoğlu, kentin yöresel değerlerinin tanıtımına verdiği destekten dolayı Akın'ı tebrik etti.

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde 28'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı, ziyaretçiler tarafından ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Kentin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilendiği standı, bugün Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da eşlik ettiği ziyarette; Vali Ustaoğlu, BALMEK'te kadın kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin sergilendiği standı inceledi. Turizm sektörü temsilcilerinin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yer aldığı EMITT Fuarı'nda şehrin dünyaya tanıtılmasını önemsediğini söyleyen Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin standına yönelik gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akın, "Sayın Valimiz bugün EMITT Fuarı'nda bizlerle birlikteydi. Kendisini ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Sayın Valimiz, şehrimizin tanıtımında ve kalkınmasında önemli katkılar sunuyor. O nedenle kendisine Kuvayi Milliye şehrimizin Belediye Başkanı olarak halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sındırgı'da jeotermal sistemlerle yüksek kalitede ve gıda güvencesi standartlarına uygun olarak kurutulmuş meyve ve sebzeleri inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ana Arı ve Arı ürünleri üretim merkezinde üretilen balların olduğu standı da gezdi. Balıkesir'in lezzetli zeytinyağlarından zengin ballarına ve yöresel ürünlerinden kültürel değerlerine kadar pek çok zenginliği barındıran standını çok beğenen Ustaoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Akın, Vali Ustaoğlu'na günün anısına hediye takdiminde bulundu. Vali Ustaoğlu ve Başkan Akın; Edremit, Burhaniye, Havran, Gönen ve Sındırgı Belediyeleri'nin yer aldığı Balıkesir standının ardından Ayvalık ve Gömeç'in yanı sıra fuarda bulunan diğer belediyelerin stantlarını da ziyaret ettiler.