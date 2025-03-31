Balıklıgöl Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Balıklıgöl bayramın 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, bayramın 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatili dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, tarihi, dini ve turistik mekanı herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu. Yoğunluğun 9 günlük bayram tatili boyunca yaşanması bekleniyor.