Balıklıgöl'ün Suyu Sağanakla Bulandı

23.03.2026 17:20
Şanlıurfa'da sağanak, Balıklıgöl'ün suyunun berraklığını bozdu; balıklar ise sağlıklı durumda.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Balıklıgöl'ün suyunun berraklığını bulandırdı.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle değişti.

Sağanağın ve çevredeki toprağın etkisiyle suyun rengi adeta çamur rengini andırıyor.

Gölün suyunun tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından kısa sürede eski haline dönmesi bekleniyor.

Gölde bulunan ve dibe inen balıkların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Risk oluşturan bir durum gözükmüyor"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin son günlerde aşırı yağış aldığını söyledi.

Balıklıgöl'de kontrol ve denetimleri sürdürdüklerini belirten Şıldak, "Balıklıgöl'de şu anda bulanıklık var, teknik olarak güvenlik açısından bir sorun yok. Balıklar sağlıklı, sudan numune alarak laboratuvarlara göndereceğiz. Balıklıgöl'de şu an durum stabil, risk oluşturan bir durum gözükmüyor. Bulanık suyu tahliye etmek için de çalışma başlattık." diye konuştu.

Şıldak, sağanak nedeniyle kentte can ve mal kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Balıklıgöl, Şanlıurfa

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:39
Muslera’nın son hali çok şaşırttı
Muslera'nın son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
