Balım Kedisi Hortumdan Su İçti
Amasya'da Balım isimli kedi, balkondaki hortumu kaldırarak su içti, o anlar kaydedildi.
AMASYA'da 'Balım isimli kedi, balkonda akan hortumu patisiyle kaldırıp su içti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kent merkezinde oturan ailenin 'Balım isimli kedisi, su akan hortumun yanına gitti. Kedi, hortumu patileriyle kaldırıp, su içti. O anlar, aile bireyleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: DHA
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