Lüleburgaz'da Balkan Martavalı Geleneği Yaşatıldı

Lüleburgaz'a bağlı Ayvalı Köyü'nde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden Balkan Martavalı yeniden hayat buldu. Lüleburgaz Belediyesi ve Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte kır kekiği toplanıp, maniler eşliğinde çömlek açıldı, dilekler tutuldu ve Hıdırellez ateşi yakıldı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte gençler ve çocuklar Martaval geleneğinin bir parçası olan çeşitli oyunlara katıldı, unutulmaya yüz tutmuş gelenek coşku ve dayanışma ile yaşatıldı.