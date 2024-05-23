Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetimi Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetimi Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı Ziyaret Etti

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetimi Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata\'yı Ziyaret Etti

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yönetimini ağırladı. Konfederasyon üyeleri, Ata'ya destek vermeye hazır olduklarını belirtti ve Ata da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

23.05.2024 20:13
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yönetimi, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

Ata, Konfederasyonun Genel Başkan Yardımcıları Zürfettin Hacıoğlu ve Erol Ulu, Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Bilaloğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Ayaz'ı makamında ağırladı.

Hacıoğlu, Ata'ya görevinde başarılar dileyerek, projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyelerinin, fikir ve tecrübelerinden faydalanacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetimi Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yönetimi Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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