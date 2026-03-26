Balkan şehitleri 113. yılında Edirne'de törenle anıldı

26.03.2026 10:55
Edirne'de "26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Müdafi Şükrü Paşa Anıtı'nda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, anıta çelenk sundu.

Tamburacılar Cami imam hatibi Osman Eker Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş da şehitler için dua etti.

Ardından katılımcılar tarafından anıta karanfil bırakıldı.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile il müdürleri katıldı.

Katılımcılar, buradan Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Balkan şehitleri" programına katılmak üzere Edirne Halk Eğitimi Merkezine geçti.

