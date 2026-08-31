Balkan Sürücülerden AB'ye Şengen Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balkan Sürücülerden AB'ye Şengen Protestosu

Balkan Sürücülerden AB\'ye Şengen Protestosu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan ülkelerindeki kamyon ve tır sürücüleri, AB'nin Şengen kurallarını protesto etti.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'daki kamyon ve tır sürücüleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen Bölgesi'nde uyguladığı geçiş kurallarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan yüzlerce kamyon ve tır sürücüsü, AB Delegasyonu binasının önünde bir araya geldi.

Sürücüler, AB'nin uygulamaya koyduğu Şengen Bölgesi'nde sınırlı süreyle kalınması kuralını protesto etti.

Gösterinin organizatörlerinden Zijad Saric, yaptığı açıklamada, AB'den "180 günde 90 gün kalma" kuralının uygulanması konusunda olumlu adım atmasını umduklarını ifade etti.

Şoförlerin işlerini yapmak istediklerini dile getiren Saric, AB'de kalıcı bulunmak veya güvenlik tehdidi oluşturmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Sırbistanlı şoförler de başkent Belgrad'daki AB Delegasyonu binası önünde bir araya geldi. Şoförler, profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi'ndeki sınırlı kalış sürelerinden kaynaklanan sorunlarına Avrupa Komisyonunun çözüm bulmasını talep etti.

Karadağlı şoförler de başkent Podgoritsa'daki AB Delegasyonu binasının önünde toplanarak kararı protesto etti.

Kuzey Makedonya

Tır ve kamyon şoförleri, Şengen Bölgesi'nde sınırlı süreyle kalınması sorununa acil çözüm bulunması talebiyle Üsküp'teki AB Delegasyonu binasının önünde de uyarı amacıyla protesto düzenledi.

Kuzey Makedonya Taşımacılık İşletmecileri Birliği Makam-Trans Genel Sekreteri Biljana Muratovska, yaptığı açıklamada, AB'nin yılbaşında profesyonel sürücülerin mesleki faaliyet yürüttüğünü kabul etmesine rağmen "180 günde 90 gün kalma" kuralından kaynaklanan sorunun çözümü için 7 aydır hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki nakliyecilerin karşılaştıkları zorluğun tam olarak anlaşıldığı ifade edilerek, Şengen Bölgesi ülkeleriyle sorunun çözülmesi amacıyla somut adımlar atılması için sürekli ve aktif çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

AB üyesi olmayan Balkan ülkelerindeki kamyon ve tır şoförleri, AB'nin uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nden (EES) memnun olmadıklarını ifade etti.

Ekim 2025'te uygulamaya giren EES kapsamında AB üyesi olmayan ülkelerden gelen sürücüler, her 180 günde en fazla 90 gün boyunca Şengen Bölgesi'nde kalabiliyor. Sürücüler, bu sürenin işlerini tamamlamak için yeterli olmadığını, profesyonel sürücülerin AB ülkelerine göç etmesi durumunda yerli taşımacılık firmalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkan Sürücülerden AB'ye Şengen Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

17:19
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
17:10
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:21:49. #7.13#
SON DAKİKA: Balkan Sürücülerden AB'ye Şengen Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement