Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Türk Halk Müziği Korosunca "Hasretin Bu Yakası" konseri düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nevzat Güler yönetti.
Gecede, Türkiye ve Balkan ülkelerinin yöresel türkülerinden oluşan geniş repertuvara yer verildi.
Konserde, "Ben Yemenimi Al İsterim", "Drama Köprüsünü Gece mi Geçtin", "Dere Geliyor Dere" ve "Çeşmeler Yaptırdım Remziyem" gibi eserleri solist ve koro seslendirdi.
Gecenin sonunda şef, solist ve koro, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Balkan Türkülerinin Rüzgarı: Hasretin Bu Yakası Konseri - Son Dakika
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