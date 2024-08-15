Balkan Ülkelerinde Kırmızı Alarm: Aşırı Sıcaklar İçin Uyarı - Son Dakika
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Balkan Ülkelerinde Kırmızı Alarm: Aşırı Sıcaklar İçin Uyarı

Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle halka tedbir almaları için kırmızı alarm verildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği bildirildi.

15.08.2024 13:46
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Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı alarm" verilerek halka tedbir almaları için uyarı yapıldı.

Alarm verilen Bosna Hersek'in birçok şehrinde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği bildirildi.

Sırbistan'da ise halka birçok kentte hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkabileceği ve "kırmızı" alarm verildiği duyuruldu.

Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ), hafta boyunca aşırı sıcak havanın süreceği uyarısını yaparak, dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Sırbistan Kamu Sağlığı Enstitüsünden Milan Jovanovic Batut, ülkenin 10 şehrindeki hava koşullarını "çok tehlikeli" olarak değerlendirdi.

Yetkililer, ayrıca aşırı sıcak hava koşullarının kronik hastalığı bulunanlar için elverişsiz olduğunu, astım ve kalp hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Otomobil ve Motosiklet Derneği de sürücülere trafikte daha dikkatli olmalarını, günün en sıcak saatlerinde araç kullanmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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