Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı

Balkanlar\'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı
06.06.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.

Tırnava, verdiği hutbede, barış, sevgi ve karşılıklı anlayış mesajları vererek "Kurban Bayramı, sevinç günü olmasının yanında bir tefekkür günüdür. Bayram, Allah'ın rahmetini, affını ve bizlere bahşettiği bereketi yeniden hatırladığımız bir gündür. Birer mümin ve toplum olarak birbirimize daha fazla merhamet, dayanışma ve sorumlulukla yönelmemiz gereken bir gündür." dedi.

Hutbesinde, Kosova'daki doğurganlık hızının düşmesine değinen Tırnava, bu durumun ekonomik güvensizlik gibi nedenlerden kaynaklandığını ve bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ve akrabalarını ziyaret etti.

Ülkede küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 200 avrodan başlayan fiyatlarla alıcı buldu.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi.

Arnavutluk'ta bu bayram merkezi program, önceki bayramların aksine başkent Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda yapıldı.

Binlerce Müslümanın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Önceki bayram programı İskender Bey Meydanı'nda gerçekleşmişti.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Kavazovic, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemini anlattı.

Kavazovic, vatanlarını muhafaza edeceklerini ve tüm Boşnakların da bu anlamda çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Mostar, Srebrenitsa, Travnik ve diğer şehirlerdeki camilerde de Müslümanlar camileri doldurdu.

Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı eda edildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan Müslümanlar, bayramı coşkuyla karşıladı. Ülkedeki Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Balkanlar, Etkinlik, Karadağ, Ekonomi, Kültür, Güncel, kosova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal’den resmen çuvalla para kazanacak Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak
Maliye’nin radarına bu kez de sporcular girdi Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
Yeşilçam’ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda
Doktorla ilgili iddianame hazır Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
O tarihe kadar süre verdiler Osimhen transferinde yeni gelişme O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu
Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş

09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
08:16
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
07:56
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
16:30
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
16:27
Real Madrid ile anlaştı Yeni Messi, Arda Güler’e rakip oluyor
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
16:22
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
15:46
Başkan Gülpınar’dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...
15:32
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı
14:55
Eyüpspor’dan büyük sürpriz Yeni teknik direktör belli oldu
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör belli oldu
14:32
Kurban Bayramı’nda Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
14:23
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 10:06:36. #7.13#
SON DAKİKA: Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.