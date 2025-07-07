Balkanlarda Sıcak Hava ve Yangın Tehlikesi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da etkili olan sıcak hava yerini yağış ve rüzgara bırakmaya hazırlanırken, bölgede bazı yerlerde çıkan yangınlara müdahaleler devam ediyor.

Bosna Hersek'te kavurucu sıcaklar bugün de etkisini sürdürürken, ülkenin bazı kesimlerinde sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Bosna Hersek'in Trebinje kentinde ise sabah saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ulusal basın, ekiplerin yangına müdahale ettiğini, ancak yangının yerleşim yerine oldukça yakın olduğunu bildirdi.

Bosna Hersek Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceği ifade edilirken, aşırı yağış uyarısı yapıldı.

Ülkenin kuzey kesimlerindeki Bihac kentinde şiddetli yağışlar etkisini bugün de göstermeye başlarken, kentteki bazı işletmelerde rüzgarın etkisiyle masa ve sandalyelerin devrildiği görüldü.

Sırbistan

Bir diğer bölge ülkesi Sırbistan'da da sıcak hava bugün etkisini sürdürecek.

Sırbistan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının ülke genelinde 32 ilE 40 derece arasında değişeceğini belirtirken, açık alanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Sırbistan'da hava sıcaklığının yarın itibariyle düşeceği kaydedilirken, 25 dereceye kadar inmesi beklenen hava sıcaklığının yerini sağanak ve rüzgara bırakacağı ifade edildi.

Hırvatistan

Hırvatistan Meteoroloji Dairesi de bu akşam itibarıyla ülkenin özellikle denize kıyı kentlerinde fırtına yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hırvatistan'da hava sıcaklarının 10 derece düşeceği belirtilerek, Krizevac ve Rijeka kentlerinde etkisini göstermeye başlayan aşırı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği, çatıların hasar aldığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'da başta başkent Üsküp'te olmak üzere bugün ve yarın sıcaklıklar 40 derecenin üstünde seyredecek.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İdaresi, 9 ve 10 Temmuz günleri gündüz sıcaklığında önemli bir düşüş olacağını ve ülkenin kuzey kesimlerinde zaman zaman yağmur yağacağını bildirdi.

Öte yandan, hükümet 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklandığını duyurdu.

Yaz aylarında açık alanlarda orman yangını riskinin artma ihtimali göz önünde bulundurularak yangınların önlenmesi nedeniyle alınan bu karara uymayanlar 1500 ila 2000 avro cezalandırılacak.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) son 24 saatte açık alanda 12 yangının meydana geldiğini, bunlardan 7'sinin söndürüldüğünü, birinin kontrol altına alındığını, 4'ünün de halen aktif olduğunu açıkladı.

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırı arasındaki dağlık bölgede meydana gelen orman yangını, sınır trafiğini yavaşlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangının bir kısmı söndürülürken, diğer kısmındaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arnavutluk

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de bugün ülke genelinde yağış olmayacağını, sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.

Ülke genelindeki orman yangını riskinin yüksek olduğu ve vatandaşların dikkatli olmaları uyarısı verildi.

Öte yandan, ülkenin orta kesimlerindeki Elbasan kentindeki çöp depolama alanında 6 gündür devam eden yangının yüzde 95'inin söndürüldüğü bildirildi.

Kosova

Kosova'da kuraklık ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan artan risk nedeniyle açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.

Kararı duyuran Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, yasağın çöp, orman, eğlence ve piknik amacıyla ateş yakılması ile havai fişek kullanımını kapsadığını duyurdu.

Vatandaşlara yangına neden olabilecek veya yangının yayılmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulunan Sveçla, kararı ihlal edenlerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Kosova'da da yarın itibariyle hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı kaydedildi.