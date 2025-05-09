Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı

Geniş Video İzle

Ankara'da tartıştığı eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı. Kadın ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılırken eski nişanlı olay yerinden kaçtı.

09.05.2025 06:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Eski nişanlısının evine giden bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınla tartışmaya başladı.

KADIN BALKONDAN ATLADI, ESKİ NİŞANLI KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre; eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Mamak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sandragardner:
    The way you talk about your dreams makes me want to be a part of them. Let's create a space tonight where fantasies can take flight, with a touch that sparks something unforgettable? f1nd me on sandragardner_mooo_com change _ to dot 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Bitcoin ve kripto rezerv yasasını onayladı Arizona Bitcoin ve kripto rezerv yasasını onayladı
Bazı emekli askerlerin orduevine girişi yasaklandı Bazı emekli askerlerin orduevine girişi yasaklandı
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
Galatasaray transferde pimi çekti bombayı patlatıyor: Mertens’in yerine dünya yıldızı geliyor Galatasaray transferde pimi çekti bombayı patlatıyor: Mertens'in yerine dünya yıldızı geliyor
Mahkemelik olan Kaya Çilingiroğlu pes etti Mahkemelik olan Kaya Çilingiroğlu pes etti
Fenerbahçe’de Dzeko ile yollar ayrılıyor Ali Koç yeni golcüyü İngiltere’de buldu Fenerbahçe'de Dzeko ile yollar ayrılıyor! Ali Koç yeni golcüyü İngiltere'de buldu
Çalışmadan emekli olmak mümkün İşte detaylar Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte detaylar
Hindistan-Pakistan savaşı ABD’yi alarma geçirdi Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi
Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı
Okan Buruk, Fatih Terim’in tahtına göz dikti Okan Buruk, Fatih Terim'in tahtına göz dikti
Mardin’de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

09:09
’Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni aşama Fesih tamam, sıra silahta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
07:34
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
07:16
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
15:24
Serdal Adalı Beşiktaş’taki ilk ayrılığı duyurdu
Serdal Adalı Beşiktaş'taki ilk ayrılığı duyurdu
15:16
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
15:14
Ne oluyor bu çocuklara 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti
Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz
15:04
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti
15:01
Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı Gözyaşları sel oldu
Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
14:44
Duruşma salonundan ağlayarak çıkan Minguzzi’nin teyzesi: Pişman değiller
Duruşma salonundan ağlayarak çıkan Minguzzi'nin teyzesi: Pişman değiller
14:42
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişi hakkında 15 yıl 6 ay hapis talebi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişi hakkında 15 yıl 6 ay hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 10:41:43. #7.11#
SON DAKİKA: Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.