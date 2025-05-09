Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Eski nişanlısının evine giden bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınla tartışmaya başladı.

KADIN BALKONDAN ATLADI, ESKİ NİŞANLI KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre; eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.