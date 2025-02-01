Esenyurt'ta binanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Akçaburgaz Mahallesi 3020 Sokak'ta oturan ailenin 2 yaşındaki çocuğu Recep Aybars Ç, dün akşam saatlerinde binanın birinci kat balkonundan kaldırıma düştü.
Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kanaması olan küçük çocuk, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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