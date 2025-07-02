Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evin balkonundan alt katın balkonuna düşen Egemen E. (4), yaralandı.
Olay, Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın 2'nci katındaki evin balkonda oynayan Egemen E., korumalık demirlerine tırmandı. Dengesini kaybeden Egemen E., alt katın balkonuna düştü. Durumu fark eden ailesi, Egemen E.'yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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