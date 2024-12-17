Balkondan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Tavlusun Mahallesi 1846 Sokak'taki Basın Sitesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan B.K. (25), balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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