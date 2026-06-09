Balkondan Eve Girip Hırsızlık Yaptılar - Son Dakika
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Balkondan Eve Girip Hırsızlık Yaptılar

Balkondan Eve Girip Hırsızlık Yaptılar
09.06.2026 11:00
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Avcılar'da şüpheliler, boş evdeki hayvanları mutfağa kilitleyip 600 bin lira değerinde hırsızlık yaptı.

AVCILAR'da binanın yanındaki inşaattan balkona atlayarak girdiği evde 3 kedi ile 2 köpeği mutfağa kapatan şüpheliler, 500 bin lira tutarındaki altın ve 100 bin liraya yakın parayı çalarak kaçtı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, üç katlı binanın giriş katındaki evin arkasındaki balkona, inşaattan atlayarak girdi. İçeri girdikten sonra kendilerine tepki gösteren 2 köpek ile 3 kediyi mutfağa kapatan şüpheliler, yatak odası ve salondaki bütün eşyaları dağıttı. Evdeki yaklaşık 500 bin lira tutarındaki altın ve 100 bin liraya yakın parayı alan şüpheliler, ev sahiplerinin gelebileceğini düşünerek kapının açılmaması için ayakkabılıktaki yedek anahtarı da kapı kilidine taktı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'KEDİ VE KÖPEKLERİ MUTFAĞA KİLİTLEMİŞLER'

Batın Çağın, ailesi ile birlikte dışarıda oldukları sırada hırsızlığın olduğunu belirterek, "Evde hayvanlar var. Köpekler var, havlamasınlar diye buraya kapatıyorlar. Ondan sonra bütün işini görüp, anahtarı da kapının arkasına takıp gidiyorlar, büyük ihtimalle. Bu yüzden ben de içeriye giremiyorum zaten. Arka tarafta balkon var. İnşaattan içeriye giriyorlar. Odaları girip her tarafı dağıtmışlar. Kedi ve köpekleri de mutfağa kilitlemişler. Büyük eşyalar dışında küçük olan değerli eşyaları alıp gitmişler. 500 bin liraya yakın altın ve 100 bin lira nakit parayı alarak gitmişler" dedi.

Kaynak: DHA

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