Balsu Gıda'ya 4,64 Milyar TL Sermaye Akışı - Son Dakika
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Balsu Gıda'ya 4,64 Milyar TL Sermaye Akışı

Balsu Gıda\'ya 4,64 Milyar TL Sermaye Akışı
03.07.2026 17:30
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BG Holding, Balsu Gıda'ya sermaye artırımı yaparak öz kaynak yapısını güçlendirecek.

İŞ insanı Cüneyd Zapsu'nun şirketi BG Holding'in, 4,64 milyar TL'yi sermaye avansı olarak Balsu Gıda'ya aktardığı açıklandı. Şirket, 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 1 milyar 112 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini artırma kararı aldığını bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre süreç, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli satış yöntemiyle yürütülecek.

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU), öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla BG Holding A.Ş'ye tahsisli olarak yapılacak ve toplam satış hasılatı 4,64 milyar TL olacak sermaye artırımı için SPK'ya başvuru kararı aldığını duyurdu.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Cüneyd Zapsu bu adımla BALSU'da öz kaynaklarını iki mislinden fazla artıracak. Balsu Gıda'ya nakit sermaye akışı şirketi rahatlatmakla kalmayacak. Aynı zamanda sektörde daha da güçlü bir konuma gelmesine de yardımcı olacak, çok önemli yeni yatırımlarını hızla gerçekleştirecek.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek B grubu paylar, nakden aktarılacak alacaklara istinaden BG Holding A.Ş.'ye satılacak. Halka arz edilmeksizin, Borsa İstanbul toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür çerçevesinde yapılacak bu satıştan toplam 4 milyar 640 TL hasılat elde edilmesi hedefleniyor. Borsada işlem görebilir nitelikteki payların fiyatı baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenecek. İhraç belgesinin tahsisli onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılacak."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balsu Gıda'ya 4,64 Milyar TL Sermaye Akışı - Son Dakika

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