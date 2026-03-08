Baltalimanı Hastanesi'nde Yangın - Son Dakika
Baltalimanı Hastanesi'nde Yangın

Baltalimanı Hastanesi\'nde Yangın
08.03.2026 08:09
Sarıyer'de bir hastanede çıkan yangında 11 hasta güvenli alana alındı, yangın kontrol altına alındı.

SARIYER'de, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Duman nedeniyle 11 hasta güvenli bloğa alındı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hisar Caddesi üzerinde bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıktı. İddiaya göre, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölümdeki elektrik hatlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman iki servisin bulunduğu alanı kapladı. Hastane personeli içeride bulunan 11 hastayı tedbir amaçlı güvenli bloğa taşıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
