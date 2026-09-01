Banaz\'da Kurtuluş Coşkusu

Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediyesi işbirliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Banaz Müftüsü Muhsin Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Programda mehter takımı ve havai fişek gösterisinin ardından sanatçı Zara sahne aldı.

Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı tarafından sahne alan sanatçılara Uşak kilimi hediye edildi.

Etkinliğe AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da katıldı.