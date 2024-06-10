Banaz Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Yıl Sonu Sergisinde

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Banaz Halk Eğitimi Merkezi eğitimlerine katılan kursiyerler, eserleriyle yıl sonu sergisine katıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen sergi açılış programında konuşan merkez müdürü Emine Banaz, bir yıl boyunca devam eden kurslarda el emeği göz nuru ürünler tasarladıklarını ve yeni yılda daha fazla kurs açmayı hedeflediklerini belirtti.

Programda öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi. Kurslarda başarılı olan öğrencilere belgeleri Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ve Uşak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Terzi tarafından takdim edildi.

İlçe protokolünün katıldığı etkinlikte öğretmen ve öğrencilerin türküler seslendirmesinden sonra serginin açılış kurdelesi kesildi. Kursiyerlerin tasarladıkları ürünler katılımcılar tarafından incelendi.

Serginin Cuma gününe kadar halka açık olacağı belirtildi.