Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "gökyüzü bekçileri"nin bayram heyecanı - Son Dakika
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Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "gökyüzü bekçileri"nin bayram heyecanı

Bandırma 6\'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda "gökyüzü bekçileri"nin bayram heyecanı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

16.06.2024 09:16
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Askerleri selamlayıp bayramlarını kutlayan Üs Komutanlığı Destek Grup Komutanı Albay Alaşlar, onların bayram sevincine ortak oldu.

Daha sonra 5 Uçak Bölgesi'nde 5 asker, Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı ve 2 köpekle gerçekleştirilen programda, Güvenlik Tabur Komutanlığı nöbetçi personelince bayram mesajı okundu.

Mesajda, "Türk bayrağı altında Kurban Bayramı'nı kutlama olanağı ve onurunu bizlere bahşeden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milleti için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Milletimizin ve ülkemizin güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız, Kurban Bayramı'nız kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Uçuş Kule nöbetçi personelinin mesajında ise "Çelik kanatlarımızın altında gece gündüz fark etmeksizin yüce Türk milletinin huzuru ve güvenliğini korumak için görevimizin başındayız başta şehit ve gazi olmak üzere tüm Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesine yer verdi.

Program, 7 numaralı nöbet kulesinde erlerin nöbet değişimi, hava trafik kulesindeki personelin bayram mesajını okuması, uçakların kalkış ve inişleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'gökyüzü bekçileri'nin bayram heyecanı - Son Dakika

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