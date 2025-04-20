Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Gençlerle Hürriyet Parkı’nda Buluştu

(BALIKESİR) - Hürriyet Parkı'nda çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, gençlerin ve çocukların sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmeleri için çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Hürriyet Parkı'nda çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Mirza, çocukların oyunlarına eşlik etti, gençlerle sohbet ederek onların fikirlerini ve taleplerini dinledi. Çevredeki vatandaşlarla da selamlaşan ve görüş alışverişinde bulunan Mirza, özellikle ilçede yaşayan gençlerin sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için projeler geliştirdiklerini vurguladı.

Mirza, etkinlik sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hürriyet Parkı'nda gençlerimiz ve çocuklarımız ile güzel vakit geçirdik" ifadelerine yer vererek, bu tür buluşmaların önemine dikkat çekti. Vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın, belediye yönetiminde samimiyet ve güven ortamı oluşturduğunu belirten Mirza, bu tür etkinlikleri sık sık tekrarlamayı planladıklarını belirtti.